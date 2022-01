Landucci: “Ottima prova, la squadra è cresciuta. Vittoria dedicata a Chiesa. Dybala? Sta facendo bene”

Marco Landucci, vice allenatore della Juventus, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria contro la Sampdoria in Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una bella partita, non era facile con uno Stadium con pochissime persone e dopo la partita di domenica. Abbiamo fatto la partita giusta, siamo stati bravi e tutti hanno fatto bene. Ci tenevamo a passare, noi giochiamo su tutti i fronti e temevamo la partita. Abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, bravi tutti”.

Sy Dybala: “Paulo sta facendo bene, siamo contenti. È stato determinante in queste partite, ha avuto la sfortuna che si è fatto male. Nessuno lo dice ma abbiamo avuto l’infortunio di Chiesa – a cui faccio un in bocca al lupo per l’operazione e a cui dedichiamo la vittoria – di Danilo, di Paulo. Non è facile”.

Juve in crescita: “L’atteggiamento, che è importante. Vincere poi dà fiducia. Le partite vanno vinte sul campo, non con i discorsi. Abbiamo perso più punti con le piccole, come Empoli e Verona che sono bellissime realtà, ma l’unica cosa che conta è la voglia, il lavoro e l’atteggiamento, che stiamo avendo. Dobbiamo parlare poco e fare i fatti, domenica c’è il Milan e sono le partite che ti danno qualcosa in più. Andremo là a fare la nostra partita”.

Foto: Twitter Juventus