L’Anderlecht cede Kums: l’ex Udinese va in prestito al Gent

Sven Kums in prestito dall’Anderlecht al Gent. Per il centrocampista belga, passato anche per l’Udinese nella stagione 2016/17, si tratta di un ritorno. Questo il comunicato ufficiale del club di arrivo: “Sven Kums è tornato ai De Buffalo’s! Kums arriva in prestito da RSC Anderlecht per 1 anno e quindi ritorna nel club dove ha ottenuto il maggior successo in carriera. […] Bentornato campione!“.

Foto: sito ufficiale Gent