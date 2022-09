Lancio di Bonucci, gioiello di Raspadori: 1-0 Italia, l’Inghilterra in B di Nations League

Buonissima Italia nella quinta giornata della Uefa Nations League. Gli Azzurri battono 1-0 l’Inghilterra a San Siro, condannando la Nazionale dei Tre Leoni alla retrocessione nella Poule B del torneo, come ultimi del girone. Gli Azzurri invece si giocheranno il primo posto in Ungheria lunedì.

Dopo un primo tempo equilibrato e avaro di emozioni, nella ripresa l’Italia fa la vice grossa e mette alle corde gli inglesi.

Pericolosa l’Italia con Cristante dopo 2 minuti della ripresa. Paura al 10′ della ripresa per uno scontro di testa tra Toloi e Kane, ma per fortuna nulla di grave per entrambi.

Al 15′, occasione Italia con Barella che manca il tap-in da pochi passi, ma sarebbe stato fuorigioco.

Al 58′, si sblocca la gara. Grandissimo gol di Raspadori, il migliore degli Azzurri. Il 10 dell’Italia approfitta di una marcatura blanda di Walker per sistemarsi il pallone sul destro e calciare a giro alle spalle di Pope per l’1-0 degli azzurri.

Risponde l’Inghilterra con Kane al 76′, che in due occasioni impegna Donnarumma.

All’85’, grande azione dell’Italia, palla per Gabbiadini che di sinistro centra il portiere inglese. Pochi secondi dopo, palo di Di Marco che non riesce a chiudere la partita.

Dopo 6 minuti di recupero (con anche un’invasione di campo), finisce 1-0 per l’Italia a San Siro. Azzurri secondi a 8 punti, a -2 dall’Ungheria, clamorosa protagonista del girone, vittoriosa anche in Germania. Lunedì a Budapest lo scontro diretto per decidere il primo posto e la qualificazione alle Final 4.

Foto: twitter Italia