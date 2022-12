Lampo di Theo Hernandez, palo di El Yamiq: Francia in vantaggio sul Marocco all’intervallo

La Francia è in vantaggio 1-0 sul Marocco dopo i primi 45 minuti della semifinale del Mondiale in Qatar. A decidere per ora la contesa, una rete in mezza sforbiciata di Theo Hernandez. Il milanista ha segnato dopo 5 minuti.

Gara viva però. Il Marocco non sta a guardare, anche se ha rischiato di capitolare in un paio di occasioni, entrambe con Giroud, che prima ha colpito un palo clamoroso e poi in girata di sinistro non ha trovato la porta.

Nel finale, palo anche per il Marocco, su una rovesciata di El Yamiq.

Partita viva, la Francia però è a 45 minuti dalla finale del Mondiale.

Foto: twitter Fifa World Cup