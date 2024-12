Lampo di Tchaouna: Lazio avanti 1-0 ad Amsterdam al 45′

La Lazio è avanti ad Amsterdam per 1-0 contro l‘Ajax, alla Cruyff Arena. Approccio super dei biancocelesti, con la Lazio che va in vantaggio dopo 12 minuti. Perfetta verticalizzazione di Pedro per Tchaouna che si inserisce coi tempi giusti e tutto solo davanti al portiere in uscita non sbaglia. Lazio che prova a raddoppiare, conclusione di Castellanos che sfiora il palo. L’Ajax spinge alla ricerca del pareggio nella seconda parte del primo tempo. Ma concede spazi ai romani che non riescono peròl a trovare il 2-0. Termina 1-0 il primo tempo ad Amsterdam, una buona Lazio è avanti con merito.

Foto: twitter Lazio