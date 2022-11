Lampo di Leao, pareggio di Barak: 1-1 tra Milan e Fiorentina all’intervallo

Terminato il primo tempo del big match di San Siro tra Milan e Fiorentina. Gara a ritmi elevatissimi dove però è la squadra di Pioli a tenere il pallino del gioco. I padroni di casa vanno in vantaggio dopo solamente due minuti con il solito Leao. Sponda illuminante di Giroud, il portoghese attacca la profondità e col piattone infila il povero Terraciano sul palo lontano. Problemi ancora per la Fiorentina, al diciottesimo minuto Dodo si accascia a terra e chiede il cambio, al suo posto entra Venuti. La Fiorentina si riorganizza e inizia a farsi vedere anche in fase offensiva. Al 28′ minuto Ikonè pesca in area Barak che si gira bene nel cuore dell’aria e anche grazie alla deviazione fortuita di Thiaw la palla finisce in rete spiazzando l’ex Tatarusanu. Primo tempo pieno di azioni e di capovolgimenti di fronte.

Foto: Twitter Milan