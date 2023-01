Lampo di Lautaro: l’Inter è in vantaggio 1-0 all’intervallo sul Verona

L’Inter è in vantaggio dopo i primi 45 minuti di gioco contro il Verona. Inter che ha approcciato alla grande la gara, trovando il gol dopo 3 minuti con Lautaro Martinez, e poi ha controllato il match. Nel finale, il Verona è uscito dalla sua trequarti campo, mettendo in apprensione i nerazzurri, che però hanno retto bene l’urto.

Prima del 45′, l’Inter ha avuto la chance del 2-0 con Mkhitaryan, che però ha trovato una deviazione importante per evitare il raddoppio.

L’Inter è in vantaggio sul Verona 1-0 e al momento appaia la Juve al terzo posto a 37 punti.

Foto: Instagram Inter