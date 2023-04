Lampo di Gosens: Inter in vantaggio a Salerno dopo 45’

Allo stadio Arechi è l’Inter di Simone Inzaghi a chiudere la prima frazione in vantaggio. I nerazzurri al 6′ hanno trovato il vantaggio con la rete segnata da Robin Gosens. L’esterno tedesco, ex Atalanta, viene lasciato libero dalla difesa granata e batte Ochoa. Tre minuti dopo è Lukaku a sfiorare il raddoppio, l’attaccante belga conclude incrociando ma il tiro si avvicina soltanto al palo alla destra del portiere avversario. Inter in controllo della partita, non rischia mai e macina gioco. Al 32′ ci prova Correa di testa, ma l’estremo difensore della Salernitana si tuffa e riesce a respingere il pallone. La prima conclusione dei padroni di casa arriva allo scadere del primo tempo, la conclusione rasoterra di Coulibaly termina debolmente tra le braccia di Onana.

Foto: Twitter Inter