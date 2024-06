Lampo di Frattesi, l’Italia batte 1-0 la Bosnia-Erzegovina in amichevole

L’Italia batte la Bosnia 1-0 nell’ultima amichevole prima dei campionati europei. Decide un gol di Frattesi nel primo tempo. Discrete indicazioni per il CT Spalletti dal Castellani di Empoli.

Ci prova subito l’Italia al 5′, con Scamacca che non aggancia una buona palla in area. Al 12′, chance per Chiesa, che da pochi passi spreca una buona palla gol. Al 38′, vantaggio Italia, Chiesa lavora un pallone sulla sinistra e crossa per Frattesi che di piatto destro mette sotto la traversa. L’Italia chiude in vantaggio 1-0 la prima frazione di gioco.

Nella ripresa, l’Italia controlla la gara abbassando i ritmi. Al 63′, dopo una grande azione, Scamacca fallisce il raddoppio. Al 73′ è ancora Scamacca ad avere sul piatto la chance del 2-0, ma la conclusione viene parata da Piric che si ripete al 76′, ancora sull’atalantino, che non riesce a trovare la meritata rete.

Nel finale, Spalletti cambia diversi uomini, diverse le rotazioni per il CT. Azzurri che controllano senza problemi e vincono 1-0.

Foto: twitter Azzurri