Lampo di Correa al 2’: Lazio in vantaggio sul Milan all’intervallo

All’Olimpico si affrontano Lazio e Milan per la gara che chiude la 33a giornata di Serie A 2020-21.

Biancocelesti che vanno in vantaggio dopo soli 2′ con Joaquin Correa: l’argentino è protagonista di un dai e vai con Immobile ed è freddo nell’uno contro uno con Donnarumma, superandolo in dribbling e depositando a porta spalancata. Calhanoglu aveva avuto la prima chance del match quando erano trascorsi soltanto 21 secondi sul cronometro dell’arbitro Orsato.

Immobile e Correa sfiorano il raddoppio per una Lazio che è vivissima in questa prima fase, alla mezz’ora il Milan reagisce con Rebic prima e con Calhanoglu poi, con il turco che perde il tempo della conclusione e rende facile l’intervento a Reina. Al 44′ un contropiede di Correa pesca nel corridoio Lazzari, l’esterno vola verso la porta e fa 2-0, ma dopo un lungo check del VAR viene rilevata una posizione di fuorigioco.

Si va al riposo con la Lazio meritatamente avanti per 1-0 grazie al lampo iniziale di Correa.

Foto: Twitter Lazio