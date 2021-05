Lampo di Calhanoglu dopo 6 minuti: 1-0 Milan sul Benevento all’intervallo

Ternina 1-0 il primo tempo fra Milan e Benevento a San Siro. I rossoneri sono partiti benissimo trovando la rete con Hakan Calhanoglu al 6′ dopo una bella triangolazione con Saelemaekers e la finta di Kessie che ha liberato il turco. Il Benevento di Pippo Inzaghi ha avuto un paio di occasioni per pareggiarla, ma prima Lapadula ha sbagliato davanti la porta e poi Donnarumma ha salvato su Ionita deviando in angolo un tiro da fuori. Ma è il Milan ad avere le occasioni più importanti per raddoppiare prima con Saelemaekers che ha tirato addosso a Montipò da ottima posizione e poi con Theo Hernandez che ha calciato un pallone destinato all’angolino, ma il portiere del Benevento è stato bravo a deviare in angolo. Da annotare il cartellino giallo a Bennacer al 38′.

Foto: Twitter Milan