Lampo di Alvarez al 93′. Il Sassuolo vince in casa del Torino 1-0

Con un lampo di Alvarez, il Sassuolo strappa una vittoria fondamentale in casa del Torino, al 93′, in una gara che ha visto pochissime occasioni, ritmi non elevatissimi e poca continuità di gioco, da una parte e dall’altra.

Nel primo tempo meglio il Sassuolo, bravo Milinkovic-Savic su alcuni tentativi di Frattesi e Lauriente. Nella ripresa, Juric prova a sbilanciarsi di più, piazzando sia Sanabria che Pellegri in avanti. Torino che sembra prendere il pallino del gioco in mano, e riesce anche a costruire discrete occasioni, ma mai realmente pericolose. Ci prova Vlasic, ma Consigli controlla, a 15′ dalla fine.

Nel finale, arriva la svolta. All’87’, esce Pinamonti, molto in ombra ed entra Alvarez. L’uruguayano si costruisce una buona palla gol appena entrato, calciando alto dopo essersi liberato del suo marcatore. Quando sembrava ormai dovesse finire 0-0, lampo nel buio di Torino, cross per Alvarez che di testa insacca. Buongiorno si perde l’attaccante che non perdona. Finisce 1-0 per i neroverdi, con il Sassuolo che sale a 9 punti, il Torino resta a 10.

Il Sassuolo riscatta la sconfitta contro l’Udinese, il Torino non perdeva due gare di fila da febbraio.

Foto: twitter Sassuolo