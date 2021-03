Lampi di Ibra: al ritorno in Nazionale dopo quattro anni è subito decisivo

Zlatan Ibrahimovic è tornato a vestire la maglia della sua Nazionale per la prima volta da quattro anni e nove mesi a questa parte. Lo ha fatto nella vittoria di misura sulla Georgia, suo l’assist per il gol decisivo di Claesson.

Come 20 anni fa, il giocatore del Milan si ripete oggi, sempre a Solna, stadio del suo primo gol in nazionale nel 2001 (Svezia-Azerbaigian 3-0). Lo stadio ha cambiato nome: da “Rasundastadion” a “Friends Arena”, ma la costante è questa: Ibrahimovic ancora decisivo.

Come se non bastasse, a 39 anni e 173 giorni, Zlatan è diventato il calciatore più anziano a rappresentare la Svezia, superando il record precedente di Thomas Ravelli (38 anni e 59 giorni).

Foto: Twitter Svezia