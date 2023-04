Lampard torna al Chelsea e avrà un rinforzo fondamentale: il rientro di Kanté

Il Chelsea ha richiamato Frankie Lampard sulla panchina, almeno fino al termine della stagione. I blues sono ormai fuori da tutto in Premier, con anche la rincorsa al quarto posto che è lontanissima. Resta solo viva la Champions League dove i Blues sono attesi dai quarti di finale con il Real Madrid.

Lampard però avrà un rinforzo importantissimo in queste gare finali. Il Chelsea ha finalmente ritrovato uno dei protagonisti delle ultime stagioni. N’Golo Kanté dopo quasi otto mesi. Kanté era fuori dal 14 agosto, nella sfida contro il Tottenham di Antonio Conte.

Un rinforzo fondamentale per la mediana del Chelsea, ricordando quanto sia stato decisivo per la Champions vinta nel 2021 dai Blues, e le sue qualità sono mancate anche a Deschamps nell’ultimo Mondiale. Insomma Lampard avrà un rinforzo (rientro) decisivo per questo finale di stagione.