Lampard sul futuro di Pulisic: “Resterà al Chelsea, ha solo bisogno di tempo”

Negli ultimi giorni in casa Chelsea ha tenuto banco il futuro di Christian Pulisic, che finora ha trovato poco spazio alla corte di Lampard e per lui si è parlato di un possibile futuro lontano da Londra. Il tecnico dei Blues, intervenuto in conferenza stampa, ha però fatto chiarezza: “Non se ne andrà. Christian è stato un grande acquisto, ha solo 21 anni. Il nostro compito è proteggerlo perché è giovane e ha bisogno di tempo per ambientarsi e imparare. Ho sempre problemi quando devo scegliere l’11 titolare perché abbiamo tanti giocatori forti; prendo le decisioni in base al rendimento in allenamento”.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea