Lampard su Tomori: “Se andrà via lo farà in prestito e per tornare più forte”

Frank Lampard, tecnico del Chelsea, ha parlato così di Fikayo Tomori in conferenza stampa: “Ha assolutamente un futuro a lungo termine. Vedremo se e quando partirà in prestito. L’ho portato in prestito al Derby ed è stato uno dei migliori giocatori della Championship. C’è un piano a lungo termine per Fikayo nella mia testa e se andrà in prestito sarà per crescere e tornare come un giocatore migliore”.

Il difensore piace molto al Milan ma, come confermato dalle parole di Lampard, è importante per i progetti futuri del club londinese.