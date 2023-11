Lampard su Bellingham: “Ho tentato di prenderlo al Chelsea, ma la società disse no a certe spese”

Jude Bellingham poteva diventare un nuovo giocatore del Chelsea nel 2020, ma la gerarchia decisionale interna al club inglese ha fermato tutto. L’ha rivelato Frank Lampard, ex Blues sia nei panni da calciatore che da allenatore, parlando nel podcast dell’ex compagno di squadra John Obi Mikel: “Bellingham è incredibile. Fare certe cose, in una squadra come il Real Madrid e tutte le pressioni che ne derivano, alla sua età… Quando ero allenatore del Chelsea ho tentato disperatamente di prenderlo. Me l’aveva fatto vedere Jim Fraser dall’accademia, ero esaltato ed aveva solo 17 anni. Non sono però riuscito a convincere i piani alti a spendere 20 milioni di sterline per uno della sua età. Al momento non riesco a vedere i suoi limiti, ricordo anche di aver incontrato la mamma e il papà, è uno con i piedi per terra”.

Foto: Lampard sito Chelsea