Lampard: “Sono felice dei rinnovi di Pedro e Willian fino a fine stagione, era quello che volevamo tutti”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani contro il Manchester City, Frank Lampard, tecnico del Chelsea, ha così parlato dei rinnovi di Pedro Rodriguez e Willian: “Sono contento, le negoziazioni sono state abbastanza facili visto che entrambe le parti volevano la stessa cosa. Pedro e Willian volevano finire la stagione con noi. Abbiamo bisogno di loro perché sono importanti. Sono felice. Stiamo ancora parlando con i giocatori e con Willian in particolare. Non posso dire molto perché la firma è stata annunciata ieri. Sono sempre stato fiducioso che sarebbero rimasti, sono fantastici professionisti per questo club e sempre disponibili. Quando qualcuno è così professionale è un segnale che voglia restare almeno fino a fine stagione. Continueremo a parlare e vedremo. Ma ora siamo tutti concentrati su queste ultime gare.”

Foto: Independent