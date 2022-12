Lampard: “Pareggio meritato per il carattere e la disciplina messa in campo”

Frank Lampard ha commentato il pareggio per 1-1 ottenuto dal suo Everton contro il Manchester City. Queste le dichiarazioni del tecnico dei Toffees riportate dal sito ufficiale del club: “Sono molto felice. Meritavamo un punto, per il nostro carattere, la disciplina e per il modo in cui abbiamo giocato. In termini di calcio, ovviamente il Manchester City domina molto e un altro giorno puoi perdere qui in qualsiasi partita a causa della loro qualità. Difendere è un’abilità e un’arte in sé e abbiamo visto alcuni veri momenti individuali importanti all’interno di una struttura davvero buona. Quindi sono felice. Sento che ce lo siamo meritato”.

Foto: Twitter Everton