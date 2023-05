Lampard: “Non siamo stati all’altezza. Primo tempo disastroso”

Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha commentato alla BBC il tracollo contro l’Arsenal nel derby di Londra.

Queste le sue parole: “Primo tempo non all’altezza, disastroso, ecco cosa conferma il risultato. Molto meglio il secondo tempo, ma non abbastanza il primo tempo. Nella ripresa abbiamo giocato molto più come una squadra e creato pericoli in avanti. Nel primo tempo era troppo facile giocare contro di noi. Ci lavoreremo. Le sei sconfitte su sei? Sapevo quando ho accettato l’incarico cosa avrei trovato”.

Foto: sito Chelsea