Lampard: “Non siamo dove vorremmo essere, ma dire che siamo un disastro è troppo”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Chelsea, Franck Lampard, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Real Madrid, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League: “Non siamo dove vorremmo essere ma dire che siamo un disastro è un po’ troppo. Visto il momento dovremo lottare con forza per vincere e per questo sarà speciale. L’atmosfera di Stamford Bridge ci aiuterà. Nel calcio tutto è possibile. Meritiamo di stare qui ma gli avversari sono di altissimo livello”.

Foto: sito ufficiale Chelsea