Lampard: “Non intendo perdere Kanté, è un giocatore incredibile”

Il tecnico del Chelsea, Franck Lampard, ha detto la sua sul futuro di Kanté, in un’intervista a BBC 5 Live Sport: “Leggo molte voci su Kantè, ma io certamente non intendo perderlo perché è fondamentale per il tipo di gioco che voglio fare. Voglio tenerlo a tutti i costi, per me è un ottimo elemento. È un giocatore incredibile ed è ovvio che ogni club al mondo lo vorrebbe. Viene da qualche infortunio di troppo, l’anno scorso non ha avuto continuità, ma ora sembra davvero a posto e io sono entusiasta di averlo a disposizione”. Vedremo se quelle di Lampard sono parole di circostanza. All’Inter piace molto, abbiamo sempre detto che è una situazione difficile ma non impossibile.

“He’s fundamental… of course I want to keep N’Golo” 🇫🇷🔵 🎙️ Frank Lampard addresses the rumours on N’Golo Kanté leaving Stamford Bridge Listen live 👇

📲📻: https://t.co/5Du5Yilmm1#bbcfootball #CFC pic.twitter.com/bmbd0zsevC — BBC 5 Live Sport (@5liveSport) September 11, 2020

Foto: The Sun