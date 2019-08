Lampard non decolla: il Chelsea fermato anche dal Leicester (1-1)

Finisce in pareggio la sfida tra Chelsea e Leicester valida per la seconda giornata di Premier League. Dopo la sconfitta per 4-0 con lo United e il pareggio (tramutatosi in sconfitta ai calci di rigore) contro il Liverpool in Supercoppa Uefa, la squadra di Frank Lampard continua a non riuscire a vincere. I Blues vanno in vantaggio dopo soli 7′ grazie alla rete di Mason Mount, a segno nel proprio esordio a Stamford Bridge, che sfrutta una dormita del centrocampista avversario Ndidi. Ironicamente, è però proprio Ndidi a trovare il gol del pareggio nella ripresa, incornando di testa su un calcio d’angolo. Nel pomeriggio si è giocata anche Sheffield United-Crystal Palace, decisa da una rete di Lundstram.

I risultati del pomeriggio:

Sheffield United-Crystal Palace 1-0 (47′ Lundstram)

Chelsea-Leicester 1-1 (7′ Mount, 67′ Ndidi)

Foto: twitter ufficiale Chelsea