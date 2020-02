Lampard: “Lo Celso meritava il rosso, il VAR e Oliver hanno sbagliato. Successo meritato2

Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato dopo il successo sul Tottenham nel derby ai microfoni di BT Sport: “Lo Celso meritava il rosso per quel pestone ad Azpilicueta. VAR? Non è ancora abbastanza, ha sbagliato il VAR e Oliver. Difficile farsi sentire quando si perde – in riferimento alla sfida dello scorso turno con lo United -, ma oggi hanno visto davvero tutti. Era rosso. Odio chiedere le espulsioni, ma questo era davvero uno spaccagambe. E non parlo degli arbitri in campo, ma del VAR che dovrebbe esser lì a chiarire situazioni che non sono state abbastanza limpide. Il successo è meritato, abbiamo sbagliato ad abbassarci nella fase finale della gara e possiamo fare meglio”.