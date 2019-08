Lampard: “La cessione di David Luiz? Abbiamo tanti difensori”

Durante la sua prima conferenza stampa alla vigilia di una sfida di Premier League, Frank Lampard ha parlato tra le altre cose della cessione di David Luiz all’Arsenal. Queste le parole del tecnico del Chelsea: “Abbiamo avuto più di una conversazione durante la scorsa settimana, sempre con molta chiarezza perché conosco bene David. In quella zona di campo ci sono tanti difensori in rosa e dunque molta competizione. Non esistono titolari inamovibili, come negli altri ruoli. Lui non ha fatto scioperi, non si è allenato perché era chiaro che se ne sarebbe andato. Gli auguriamo il meglio per il futuro, perché qui ha fatto molte cose buone e fa parte della storia del Chelsea, ma ora dobbiamo pensare a noi“.

Foto: twitter Chelsea