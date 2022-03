Lampard: “I problemi della squadra stanno venendo sempre più a galla col passare delle partite”

Frank Lampard, tecnico dell’Everton, ha analizzato la pesante disfatta in casa del Tottenham di Conte, che si è imposto con il risultato di 5-0.

Queste le sue parole: “Ho giocato a calcio per vent’anni e ho trascorso tanti periodi di difficoltà simili a questo. Non ho paura per quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane, in questo momento non vedo l’ora che si torni in campo a giocare davanti al nostro pubblico. I problemi della squadra stanno venendo sempre più a galla col passare delle partite: anche stasera abbiamo commesso tanti errori, soprattutto in difesa, e non abbiamo cominciato con l’atteggiamento corretto. Non c’è stato nulla di positivo a parte la prestazione di Gordon, un giocatore di spicco visto il suo atteggiamento e le sue qualità: non voglio fare i nomi, ma ci sono stati alcuni calciatori che hanno dimostrato di non essere all’altezza della situazione. Non c’è stata una reazione o, meglio, si è vista la reazione di una squadra che è abituata a perdere in trasferta”.

Foto: Twitter Everton