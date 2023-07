Lampard: “I mesi scorsi al Chelsea sono stati un inferno. Non c’era spirito di squadra. Si voleva solo finire la stagione”

Intervistato dal canale Youtube The Diary of CEO, Frank Lampard , ex allenatore del Chelsea, ha parlato sui suoi ultimi molto difficili mesi ai Blues, dove era tornato a fine marzo da traghettatore ottenendo però risultati molto molto deludenti.

Così il tecnico inglese: “I giocatori avevano un livello insufficiente, non da Chelsea. L’ho capito in allenamento, mancava spirito di squadra e determinazione e fare bene perché non era ben chiaro quale fosse l’obiettivo. Sembrava che l’importante era solo finire la stagione”.

Foto: sito Chelsea