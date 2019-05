Lampard: “Ho 2 anni di contratto con il Derby County. Chelsea? No comment”

Nel valzer delle panchine potrebbe finirci anche l’ex centrocampista del Chelsea Frank Lampard. L’attuale allenatore del Derby County, come riferito dal Mirror, ha parlato del suo futuro, dopo che nei giorni scorsi il suo nome era stato accostato alla panchina dei Blues come successore di Maurizio Sarri: “Non ho intenzione di rispondere a questa domanda perché darei un titolo ai giornali. Quando ho iniziato a fare l’allenatore la gente ha pensato che il mio sogno sarebbe stato quello di guidare il Chelsea. Il collegamento è facile. Può accadere o no. Ora penso solo al Derby. Trovo tutto abbastanza difficile perché anche il Chelsea ha una gara da giocare come noi e ha un manager che vuole vincere l’Europa League. E’ stato un collegamento scontato per tutta la stagione, ma ora non voglio pensarci. Voglio parlare solo del playoff. Il Derby mi ha dato una grossa opportunità e voglio chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Ho ancora due anni di contratto e non guardo oltre la finale. Mi siederò col proprietario del club Mel Morris dopo la sfida di lunedì e il risultato sarà il punto di partenza per discutere del futuro della società. E’ semplice”. Le voci di Lampard sulla panchina del Chelsea risalgono esattamente a una decina di giorni fa.

Foto: Independent