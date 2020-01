Lampard: “Giroud può andare via anche senza un sostituto”

L’allenatore del Chelsea, Frank Lampard, ha parlato anche di mercato nella conferenza stampa di presentazione del match di Premier League contro il Burnley. L’ex centrocampista si è espresso sulla situazione di Giroud, accostato all’Inter: “Se deve arrivare un sostituto prima che vada via? Non necessariamente. Se la situazione dovesse rivelarsi conveniente per tutti, allora vedremo se potrà lasciare il club. È stato un grande professionista qui, ha continuato ad allenarsi con serietà pur non avendo molte opportunità di giocare. Ma devo ancora prendere una decisione per la squadra. Non è ancora stato fatto nulla. Penso che il suo agente abbia parlato con il club, ma fino a quando non sarà stato fatto tutto, rimarrà un giocatore del Chelsea“.

Foto: Mykhel