Lampard: “Dobbiamo restare con i piedi a terra. Oggi la nostra miglior gara”

Frank Lampard, tecnico del Chelsea, ha parlato dopo il 4-1 contro lo Sheffield United: “Quella di oggi è stata la nostra miglior partita e lo Sheffield United è una squadra forte e abile nel prendere slancio durante la partita. La nostra reazione è stata fantastica. La stagione è lunga. Sono il primo a tenere i piedi per terra vista anche la forza di City e Liverpool. Oggi abbiamo fatto una grande prestazione, ma dobbiamo pensare ad una partita alla volta. Per me Ziyech è un top player, un giocatore completo e che ci dà un vantaggio.”

Foto. twitter Chelsea