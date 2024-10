Lampard: “CT dell’Inghilterra? Sarei un pazzo a dire che non mi piacerebbe esserlo”

Intervistato da The Sports Agent’, Frank Lampard, ex centrocampista e allenatore del Chelsea, ha parlato delle sue possibilità e dei suoi sogni, come quello di diventare nuovo allenatore della Nazionale inglese.

Queste le sue parole: “Come giocatore inglese che ha giocato più di 100 volte, e come persona inglese molto orgogliosa di esserlo, ovviamente, la squadra dell’Inghilterra è qualcosa di incredibile. Non avrei mai sognato di giocare così tante volte”, dice partendo dall’orgoglio di esserne stato capitano. Lampard, poi, ha parlato anche della possibilità di diventarne il selezionatore: “Ora come allenatore, sai, penso che sarei un pazzo a dire: ‘Oh no, non mi interesserebbe mai.’ Ma ovviamente dovrebbe essere qualcosa che loro, dalla Federazione, vorrebbero che io facessi. E devo farlo essere qualcosa che voglio fare, ho pensato di potervi aggiungere valore in qualsiasi modo”.

