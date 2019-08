Lampard: “Contento per la doppietta di Abraham. Pedro ha sentito dolore al ginocchio”

Dopo tre partite ufficiali senza vittoria, Frank Lampard ha finalmente trovato per la prima volta i tre punti da quanto siede sulla panchina del suo amato Chelsea. Queste le parole del tecnico dei Blues dopo il 3-2 rifilato al Norwich nella terza giornata di Premier League: “È stata una prova difficile, contro una squadra che otterrà molti punti in casa perché è una buona squadra. Non mi sono piaciuti i due gol che abbiamo regalato, ma c’erano molti elementi positivi nel nostro gioco e ne sono davvero contento, in particolare per Abraham che ha segnato due reti e soprattutto il gol vittoria. Sono felice perché le prestazioni fatte fino ad ora non ci avevano portato quello che avremmo meritato. Pedro ha sentito un dolore al tendine del ginocchio durante il riscaldamento che valuteremo nei prossimi giorni, mentre per Mason è stato solo un calcio al polpaccio, quindi spero che possa riprendersi rapidamente“.

Foto: Independent