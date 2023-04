Lampard: “Chi ha giocato di meno può trovare più spazio. Con me tutti hanno un’opportunità”

Frank Lampard, allenatore del Chelsea, in conferenza stampa ha parlato sui giocatori che hanno trovato meno spazio in stagione, che in questo ultimo mese possono giocare di più.

Queste le sue parole: “Se lo meritano, di sicuro. Lavorano tanto per dimostrare che si meritano spazio e io sono pienamente d’accordo. Ora è un’opportunità per provare a dimostrare che meriti di essere nella squadra che ho mostrato come allenatore, se lo fai avrai sempre un’opportunità con me”.

Foto: sito Chelsea