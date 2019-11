Lampard: “Buona partita, peccato per la sconfitta. La nostra crescita è evidente”

Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato dopo la sconfitta contro il Manchester City in conferenza stampa: “Oggi abbiamo perso facendo una buona partita. Siamo stati coraggiosi e abbiamo avuto in alcuni casi il controllo del gioco. La gara era in bilico, loro hanno vinto per un gol deviato e per una giocata di qualità di Mahrez. Squadre come Liverpool e City ottengono risultati da molto tempo, hanno lavorato insieme e fatto le cose nel modo giusto. Sono convinto che stiamo colmando il gap che è importante. La nostra crescita è evidente”.

Foto: Chelsea sito ufficiale