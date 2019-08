Lampard: “Batshuayi resta con noi, Zappacosta non è ancora chiaro”

Dopo due sconfitte in altrettante partite, Frank Lampard ha parlato al sito ufficiale del Chelsea di alcune situazioni riguardanti il calciomercato, che attualmente coinvolge le inglesi solamente se in uscita. In particolare, queste sono state le sue parole riguardo Michy Batshuayi e Davide Zappacosta, accostati tra gli altri anche a qualche club italiano: “Il futuro di Batshuayi è qui come uno dei nostri attaccanti. Sappiamo di averne tre, ma ci saranno opportunità anche per lui. Competerà con Abraham e Giroud per il suo spazio. Non è chiaro invece se resterà Zappacosta. Lui è un nostro giocatore, James si è infortunato e potenzialmente sarà fuori due o tre settimane. È una decisione che prenderemo man mano. Sono rimasto molto impressionato all’atteggiamento di Zappacosta, dalle sue qualità e i suoi allenamenti. È un ottimo giocatore. Dobbiamo assicurarci di esser contenti della nostra squadra quando la finestra di mercato europea si chiuderà. Sarà una decisione nostra e di Zappa. Voglio giocatori felici. La professionalità che ha mostrato da quando è qui è stata grandiosa. Ci saranno conversazioni costanti, ma è un nostro giocatore“.

Foto: twitter Chelsea