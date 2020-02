Lampard ammette: “Il Bayern ci ha dato una dura lezione, ci servirà per il futuro”

Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa commentando la sconfitta contro il Bayern Monaco nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League: “Purtroppo questo è il calcio a questo livello, il Bayern Monaco è molto forte, purtroppo non abbiamo fatto tutto nel verso giusto. Non eravamo sicuri e alla fine abbiamo fatto una prestazione deludente. Si tratta di una dura lezione, dobbiamo prendere quello che c’è di positivo e tirare avanti. Bisogna capire che da queste sconfitte si può trarre insegnamento”.