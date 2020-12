L’ammissione di De Roon: “Meritavo l’espulsione, chiedo scusa a Cuadrado”

Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta ha ammesso su Twitter che, in occasione del fallo commesso ai danni di Cuadrado, meritava l’espulsione. L’olandese, al settimo minuto della ripresa di Juve-Atalanta, è stato solo ammonito dall’arbitro Doveri. Questo il tweet di De Roon, in risposta a un utente che gli ha fatto notare la gravità del fallo: “Sono d’accordo. Ero in ritardo ed è stato un intervento troppo duro. Ma spero sia chiaro che non era mia intenzione. Chiedo scusa a Cuadrado”.

Foto: Zimbio