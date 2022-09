Lammers: “Felice del gol. Siamo al quarto pareggio, la vittoria arriverà presto”

L’attaccante dell’Empoli, Sam Lammers, autore del gol del 2-2 contro la Salernitana ha parlato a Dazn in merito al quarto pareggio consecutivo dei toscani.

Queste le sue parole: “Speriamo di arrivare al più presto alla prima vittoria. È stata una partita difficile. Dobbiamo segnare di più, sfruttare meglio le occasioni che creiamo. I gol arriveranno, mi sento bene in questa squadra e voglio aiutarla a raggiungere gli obiettivi. Dobbiamo migliorare gara dopo gara, se riusciamo a tenere un ritmo alto per 90 minuti possiamo anche battere la Roma”.

Foto: twitter Empoli