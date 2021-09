Lammers e la chiamata dell’Eintracht: “Mi sono messo in auto e ho guidato fino a Francoforte”

Sam Lammers in conferenza stampa ha raccontato così il suo trasferimento in Bundesliga: “Quando è arrivata la chiamata dell’Eintracht ho preso due cose, sono salito in macchina e ho guidato fino a Francoforte”.

L’attaccante ha proseguito poi sul suo addio all’Atalanta: “A Bergamo la situazione non era ideale, giocavo poco e a gennaio non avevano voluto lasciarmi partire. Quindi ero molto felice di questo trasferimento si fosse concretizzato dopo i contatti lo scorso gennaio. Ho parlato molto sia con la dirigenza sia con il mister e sono state ottime conversazioni. Mi piacciono le idee di gioco dell’allenatore e penso di potermi inserir bene in questa squadra. Inoltre tutti mi hanno accolto calorosamente”.