Lamine Yamal nella storia della Spagna. Ecco il motivo

Lamine Yamal sta disputando un Europeo di assoluto livello, il tutto a soli 16 anni. Partita dopo partita sta battendo ogni record, come se non bastasse essere il debuttante più giovane nella manifestazione…Infatti la stellina del Barcellona con l’assist di ieri per il gol di Dani Olmo diventa il quarto giocatore della storia della Spagna a realizzare tre assist in una singola edizione dell’Europeo dopo Cesc Fabregas (2008), David Silva (2012) e Dani Olmo (2021).

Foto: instagram Yamal