Lamine Yamal: “Mi godrò il mio primo Europeo. Io cerco di essere me stesso, di fare il mio gioco”

Lamine Yamal, enfant prodige del Barcellona disputerà il primo Europeo della sua carriera. Di questo e di altro ha raccontato il giovane ai taccuini del Mundo Deportivo. Ecco le sue parole:

“Ero in un centro commerciale a guardare Euro 2021 con i miei amici e ora sono qui a giocarci. Messi, Cristiano Ronaldo o Mbappé alla mia età? Non ci penso molto perché erano anche altri tempi. Cerco soprattutto di concentrarmi sul presente che sono gli Europei e mi concentro sulle partite. Il paragone con queste leggende? Sono paragoni che fanno le persone, ma io cerco di essere me stesso, fare il mio gioco e farmi riconoscere per me, per essere Lamine. Obiettivi personali e di squadra? Godere. Perché è il momento migliore. Quindi mi godrò il mio primo Europeo”.

Foto: instagram Barcellona