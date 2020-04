L’Amiens retrocede in Ligue 2, il presidente: “Contesteremo la legalità di questa decisione”

L’Amiens retrocede in Ligue 2 dopo lo stop dei campionati in Francia. Bernard Joannin, presidente del club transalpino, non ci sta e lo fa presente: “Trovo questa decisione ingiusta e il mio ruolo è quello di difendere gli interessi dell’Amiens” ha dichiarato sull’account Facebook del club. E ancora: “Andrò fino in fondo. Legalmente, dovremo vedere se questa decisione è fondata. Nel mondo dilettantistico e professionista, diversi presidenti sono delusi da questa decisione, che non rispecchia equità sportiva. Mancavano 30 punti da distribuire e noi eravamo a quattro lunghezze dal Nimes. Il calcio è mancato di umanità in questa decisione”.