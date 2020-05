L’Amiens fa ricorso contro la retrocessione: “Decisione ingiusta e infondata”

L’Amiens ha fatto ricorso contro i verdetti presentati dalla Federcalcio in merito alla Ligue 1 e, quindi, contesta la propria retrocessione al Tribunale amministrativo di Parigi. A spiegarlo, il presidente Bernard Joannin: “La decisione del Consiglio di Amministrazione della LFP è ingiusta, incoerente e infondata. Come possiamo retrocedere due squadre alla ventottesima giornata quando c’è ancora un quarto di campionato? Non è una questione di soldi. Non stiamo chiedendo una compensazione finanziaria. Stiamo lottando per l’equità sportiva. Abbiamo avuto scontri diretti con le tre squadre poste proprio sopra di noi. Esistevano alternative più giuste a questa situazione eccezionale rispetto alla retrocessione arbitraria. Questa decisione è priva di umanità. L’Ligue 1 a 22 sarebbe una buona soluzione.”