L’amichevole tra Lazio e Sassuolo finisce 1-1: Traore risponde ad Akpa Akpro

Si chiude con un pareggio il pre campionato della Lazio che nell’ultima amichevole non è riuscita a trovare la vittoria contro il Sassuolo. In una gara dal sapore di Serie A, la squadra di Sarri non è riuscita ad andare oltre l’1-1: alla rete al 35′ di Akpa Akpro ha risposto al 45′ Traore. Adesso per entrambe le squadre ci sarà l’ultima settimana di preparazione prima dell’avvio del campionato.

Foto: Twitter Lazio