Lamela: “Voglio bene alla Roma, ma il calcio è così. È il mio primo titolo, sono emozionato”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’attaccante del Siviglia, Erik Lamela, ha così parlato dopo la vittoria ai rigori della finale di Europa League contro la Roma: “Gara molto difficile, contro la mia ex squadra. Voglio molto bene a loro, ma il calcio è così. Il mio primo titolo, ho aspettato molto e sono tanto emozionato. Forse non è stata la nostra miglior partita, ma penso che abbiamo meritato per lo sforzo fatto quest’anno. La squadra non si è mai fermata”.

Foto: twitter Lamela