Lamela scrive ai romanisti: “Capisco siate arrabbiati con me. Ma amerò sempre la Roma”

Erik Lamela, esterno del Siviglia, su Twitter ha voluto scrivere un messaggio ai tifosi della Roma, dopo l’Europa League vinta dagli andalusi sui giallorossi.

Queste le sue parole: “Capisco il vostro dolore e capisco quelli che siete arrabbiati con me, ma vi dico che niente e nessuno cambierà mai l’amore che sento per quella maglia. Io sono orgoglioso di averla indossata e amerò per sempre l’A.S.ROMA. FORZA E GRAZIE ROMA SEMPRE”.

Foto: twitter Lamela