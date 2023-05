Lamela: “Conoscendo Mourinho, credo abbia mentito su Dybala”

In vista della finale di Europa League ha parlato, ai microfoni di AS, l’ex Roma Erik Lamela: “”Ho ricordi incredibili di Roma e della Roma. Fu il mio primo club in Europa, il club che mi prese dal Sudamerica avendo fiducia in me. Furono due anni meravigliosi. Da allora sono cambiato mentalmente, sono più professionale, mi prendo più cura di me e preparo le gare in modo diverso. Dopo un decennio, tutto è differente”. L’argentino conosce bene José Mourinho avendolo avuto come allenatore al Tottenham: “Ho un buon rapporto con lui. Abbiamo lavorato insieme in Inghilterra e siamo stati molto bene. Lui è una persona speciale, divertente, ti trasmette molto ed è sempre riuscito a trascinare le sue squadre. Una persona fantastica, che sa guidare il gruppo”. Potrebbe accendersi il confronto, tutto dribbling e fantasia, tra Lamela e Dybala: “Lo conosco bene. Ho parlato con lui prima della gara, ma non gli ho chiesto delle sue condizioni fisiche. Spero possa giocare, è bravo e se lo merita. Conoscendo Mourinho, non so se sia del tutto vero che stava male, potrebbe aver mentito. A prescindere da chi giocherà per la Roma, noi siamo il Siviglia e dobbiamo pensare solo a noi stessi”.

Foto: twitter Lamela