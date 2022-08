LAMECK BANDA, UN ESTERNO ZAMBIANO ALLA CORTE DI BARONI

Un nuovo innesto per il Lecce di Baroni, ecco Lameck Banda. Esterno offensivo classe 2001, aveva attirato su di sé le attenzioni di Basilea e Lokomotiv Mosca, ma alla fine Corvino e Trinchera hanno battuto la concorrenza e definito il suo acquisto, facendogli sottoscrivere un contratto di quattro anni con un’opzione per quello successivo. Il jolly calato dalla dirigenza per battere gli svizzeri, di certo, la garanzia di maggior spazio in campo e l’importanza che i giovani hanno all’interno del progetto salentino. Di nazionalità zambiana, il giovane talento ha disputato l’ultima stagione nel massimo campionato israeliano al Maccabi Petah Tikva segnando 8 reti in 33 presenze. Portato in Europa dai russi dell’Arsenal Tula, il 21enne s’è reso protagonista di un’altra esperienza in Israele in carriera. Si tratta di quella, dal settembre del 2020 al giugno del 2021, al Maccabi Netanya: sono 24 le volte in cui è sceso in campo, andando in rete solamente in due occasioni.

Il passaggio che ha, inevitabilmente, dato una svolta alla sua carriera è quello all’Arsenal Tula del 10 luglio 2019. Dopo aver iniziato la carriera in squadre zambiane (ZISCO United e NKWazi), Lameck Banda si trasferisce nel club della Premier League russa, unendosi ai compatrioti Evans Kangwa e Kings Kangwa. Esordisce immediatamente, due giorni più tardi della sua ufficialità: l’allenatore lo manda in campo da titolare in occasione della gara d’apertura della stagione contro la Dinamo Mosca. A settembre 2020 il trasferimento in prestito al Maccabi Netanya. Tornato in Israele un anno più tardi, passa al Maccabi Petah Tikva. Ora per lui si sono aperte le porte della Serie A: l’approdo in Italia pare essere uno step fondamentale nel suo percorso di maturazione.

Nel mirino, oltre a far bene col Lecce ritagliandosi un posto di primo piano nella formazione di Baroni, anche il proseguimento della carriera in Nazionale. Con lo Zambia ha giocato a livello Under 17, Under 20 e Under 23. Il debutto con la nazionale maggiore è giunto il 25 marzo 20220 quando il ct l’ha fatto entrare in campo nel corso dell’amichevole contro il Congo, vinta per 3-1. Un percorso, il suo, già ricco di soddisfazioni. Passi in avanti fatti in virtù di una voglia, quasi spasmodica, di arrivare in alto. Sui social, condivide con i 15 mila follower delle frasi che fanno bene comprendere quanto Lameck Banda sia focalizzato sull’obiettivo. “Sii forte. Non soffermarti sui pensieri negativi. Continua sempre a lottare per ciò in cui credi”, si legge. E poi ancora, tante foto che lo ritraggono in campo, in azioni di gioco. Conclusioni, dribbling ubriacanti, gol di testa nonostante i 169 centimetri d’altezza ed esultanze a non finire: il nuovo innesto salentino si presenta bene. Qualche incertezza sul numero di maglia che sceglierà: con la Zambia indossa il 9, con l’ultimo club il 17. Il sogno sembra, tuttavia, essere il 10. E il nickname scelto per il profilo Instagram (lameckbanda.10) non lascia spazio a dubbi. Così come non c’è alcuna perplessità sull’accoglienza calorosa che i tifosi salentini gli riserveranno. Sui social si sono già fatti sentire: “Benvenuto al Lecce!”.

Foto: Sito Lecce