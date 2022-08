Lameck Banda arrivato a Lecce: a breve i test d’idoneità

Lameck Banda, neo-acquisto del Lecce, è appena arrivato in città per sottoporsi alle visite d’idoneità e iniziare, come già anticipato, una nuova avventura con la maglia giallorossa. Gli ultimi aggiornamenti sono stati comunicati dal club tramite i social. Su Twitter le prime foto dell’esterno zambiano con la sciarpa della sua nuova squadra: “Lameck Banda è appena arrivato nel Salento e si sta dirigendo a Lecce per sostenere le visite mediche di rito”.

Foto: Twitter Lecce