L’ambientamento di Depay in Brasile procede benissimo: la serata a San Paolo tra ali di pollo, musica e comunità

Dopo le offerte ricevute dall’Europa al termine della sua avventura all’Atletico Madrid, Memphis Depay ha fatto una scelta di vita, andando a giocare al Corinthians, in Brasile. Una scelta di cuore, che dal punto di vista emotivo sta rendendo alla grande. L’ambientamento in Sud America procede a gonfie vele, tanto che l’olandese ha deciso, secondo quanto riportato da ESPN Brasil, di passare una serata nelle favelas di San Paolo, per vivere a pieno il senso di comunità e il calore brasiliano. Ha mangiato con i presenti, ha scherzato con la gente, ha vissuto la serata giocando coi bambini e suonando una chitarra. “È arrivato con alcuni strumenti musicali in mano. Memphis è un ragazzo molto umile, semplice… era come se fosse della nostra comunità. Ha passato il tempo a giocare con i bambini”, le dichiarazioni di alcune delle persone presenti lì. Un’apertura totale alla sua gente, che lo ha accolto in Brasile con l’amore che solo i brasiliani possono riservare a un calciatore.

Foto: Instagram Depay